İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir eski basketbolcuyla evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile nikah masasına oturdu. Mayıs ayında aşklarını ilan eden ünlü çift, Fethiye’de Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girdi.

Öznur Yaslı İkier

İnci Taneleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile evlendi.

Ünlü çift, Fethiye’de Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle "evet" dedi. Çiftin nikah şahitliğini ise Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.

Nikah töreninin ardından yeni evli çift ve davetliler, teknede düzenlenen bir kutlama ile bu özel günü doyasıya kutladı.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Ersin Görkem, son olarak Darüşşafaka Doğuş forması giymişti.

Bestemsu Özdemir'in sade düşük kollu ve dantel detaylı gelinliği sosyal medyada tam not aldı. Özdemir'e; 'çok güzel olmuş', 'gelinliği sade ve şık' gibi yorumlar yapıldı.

Bestemsu Özdemir İnci Taneleri
