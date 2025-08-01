İnci Taneleri'nin yeni sezonu ertelendi! Oyunculara bilgi gönderildi! İki isim birden veda etti

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken yeni bir gelişme ortaya çıktı.

İnci Taneleri'nin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan dizisi sezon finalindeyken, 2019’da seyirciyle buluşan “Organize İşler Sazan Sarmalı”nın Netflix için 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin senaryosunu yazıyor.

Son gelen bilgi dizinin eylül başında sete çıkıp kasım sonunda bitmesinin planlandığı yönünde. Bu nedenle İnci Taneleri’nin ocak ayında Kanal D ekranında yerini alacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eylül ayında ekrana gelmesi beklenen İnci Taneleri'nin ocak ayına sarkacağı bilgisi oyuncularla da paylaşıldı.

İKİ İSİM BİRDEN VEDA ETTİ

Bu arada dizide Arcan karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi Mahun’u canlandıran Gülenay Kalkan'ın ekibe veda ettiği öğrenildi