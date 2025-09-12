İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla sevenlerini korkutmuştu.

Şahinkaya, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüştü.

Kısa süre içinde bu paylaşımı silen ünlü oyuncunun hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, takipçilerini telaşlandırmıştı.

Şahinkaya'nın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Olayın ardından Nilperi Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal açıklama yaptı. 2.sayfa'nın haberine göre Günal, şu ifadeleri kullandı:

"Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, inthr etmek gibi bir şey yok."