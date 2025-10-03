MAGAZİN

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in boşanma kararı gündem oldu! Dikkat çeken 'Erken yaşta evlilik...' yorumu

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, üç yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü çiftin evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıracakları ortaya çıktı. İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in boşanma kararı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan eleştiriler sonrası İpek Filiz Yazıcı yanıt niteliğinde bir etkileşimde bulundu.

Öznur Yaslı İkier

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, 2022'de İtalya’nın Roma kentinde başlayan evliliklerini anlaşmalı olarak bitirme kararı aldı.

Üç yıllık birlikteliklerini noktalamaya hazırlanan Yazıcı ile Beydemir, bu süreçte sosyal medyanın da dikkatini çekti.

İpek Yazıcı, boşanma haberinin ardından takipçilerinden gelen destek dolu yorumları beğenerek cevap niteliğinde bir etkileşimde bulundu.

Ünlü oyuncunun beğendiği bir yorumda 'erken yaşta evlilik' ifadesi dikkat çekti. İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği yorum şu şekilde;

"Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."

