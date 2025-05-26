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İrem Derici Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına çağrılmadı, sitem etti: Değişik bir kadro...

Süper Lig’in 2024-25 sezonu şampiyonu Galatasaray, Yenikapı miting alanında şampiyonluk kutlaması yaptı. GS'nin şampiyonluk kutlamasında pek çok şarkıcı sahne aldı. İrem Derici ise bu yıl çağrılmadığı için Galatasaray'a sitem etti.

İrem Derici Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına çağrılmadı, sitem etti: Değişik bir kadro...
Kubra Akalın

Galatasaray, Yenikapı etkinlik alanında 25. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-Kırmızılı taraftar, şampiyonluk kutlamaları için alanı hınca hınç doldurdu.

Atiye, Blok3, Kenan Doğulu, Sefo, Aydilge gibi isimlerin çıktığı kutlamada Coşkun Sabah'ın son anda listeden çıkarılması gündem oldu.

Henüz bu bilgi gündeme gelmeden önce ise İrem Derici Galatasaray'ın kendisini davet etmemesine sitem ederek "Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" dedi.

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İrem Derici açıklamasında "Helal olsun aslanlarıma... Ben doğuma büyüme Galatasaraylıyım. 4 yıldızı aldığımızda ben sahne aldım, 2019'da tekrar sahneye çıktık bu sene çağrılmadık enteresan bir kadro var ben anlamadım yani" dedi.

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İrem Derici ayrıca Dua Lipa'nın 3.5 milyon dolar istediğini duyunca "Ne yapacaktı?" diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa İrem Derici galatasaray
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