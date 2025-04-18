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İrem Helvacıoğlu anne oluyor! 3 aylık hamile...

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği 'Nefes' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu anne oluyor. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu anne oluyor! 3 aylık hamile...
Öznur Yaslı İkier

“Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Geçen ekim ayında Ural Kaspar’la evlenen ünlü oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı.

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Çift bebeklerinin cinsiyetini ise henüz öğrenmedi.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

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İrem Helvacıoğlu
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