İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan yeni kare! Bebek göründü

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İrem Helvacıoğlu, bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

Bebek beklediği ortaya çıkan Helvecıoğlu; çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı takipçileriyle paylaşmış ve "Bu aşermelere göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

Birkaç gün önce de sosyal medyadaki takip hamleleriyle gündeme gelen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan yeni bir kare geldi.

Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftten Ural Kaspar, eşinin göbeğini tuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu kareye "Bebek göründü" yorumları yapıldı.