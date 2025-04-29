MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan yeni kare! Bebek göründü

Geçtiğimiz aylarda işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, paylaştıkları fotoğrafla aralarında sorun olmadıklarını gösterdi.

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan yeni kare! Bebek göründü
Öznur Yaslı İkier

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İrem Helvacıoğlu, bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

irem 1

Bebek beklediği ortaya çıkan Helvecıoğlu; çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı takipçileriyle paylaşmış ve "Bu aşermelere göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

İREM 2

Birkaç gün önce de sosyal medyadaki takip hamleleriyle gündeme gelen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan yeni bir kare geldi.

irem 3

Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftten Ural Kaspar, eşinin göbeğini tuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu kareye "Bebek göründü" yorumları yapıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi final yaptı! Her sahnesi olay olduFenomen dizi final yaptı! Her sahnesi olay oldu
Dansçılar tacize uğradığını söyledi! Hadise hemen harekete geçtiDansçılar tacize uğradığını söyledi! Hadise hemen harekete geçti

Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İnfaz yasası değişiyor: Sabah işe, akşam cezaevine!

İnfaz yasası değişiyor: Sabah işe, akşam cezaevine!

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.