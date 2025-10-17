'Irkçılıkla suçlayanlar var' diyerek isyan etti! Mahsun Kırmızıgül sözünü sakınmadı! 'Diline, dinine, rengine bakmam...'

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili olarak geçen gün yeni gelişmeler yaşanmıştı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki erkeğe ait DNA tespit edilmesi, olayın seyrini değiştirmişti.

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun KırmızıgülRojin Kabaiş için adalet çağrısında bulunduğu bir paylaşımda bulundu. Ancak Kırmızıgül'ün bazı takipçileri onu Ahmet Minguzzi cinayetine sessiz kalmakla suçladı ve paylaşımı 'ırkçılık' olarak eleştirildi.

Ünlü isim kendisine yapılan eleştirilere karşı sessiz kalmadı ve ''Beni ırkçılıkla suçlayanlar var; ve bilsinler ki hayatım boyunca en nefret ettiğim şey ırkçılıktı. İnsanı, kimliği ne olursa olsun, insan olduğu için sevdim ve böyle kalacağım.

Bir çocuk öldüğünde hiçbir etiketin anlamı kalmaz. Diline, dinine, rengine bakmam; o bir çocuktur ve içim parçalanır.

Öldürenin kim olduğuna da bakmam; ırkı, dini, dili ne olursa olsun katil katildir.

Rojin ve Narin olaylarında failler belli değildi; bu yüzden yazdık, adalet talep ettik. Ama Mattia Ahmet Minguzzi’nin katili belli. Olay yargıya intikal etti; artık söz hâkimlerin ve savcıların. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmamalı.' ifadelerini kullandı.