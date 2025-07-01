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İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar'daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı

Gökçe Kırgız Taner'in ''Kalbime Gömerim" adlı şarkıyı seslendirmesiyle başlayan 'Gökçe Kırgız' davası uzun süre devam etmişti. Geçtiğimiz yıl sonuçlanan davada Taner'in "Gökçe Kırgız" markasını kullanmasının durdurulmasına karar verilmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de Üsküdar'daki lüks eviyle gündem oldu. Gökçe Kırgız Taner 3+1 dubleks evinin kapılarını ilk kez açtı.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar'daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı
Öznur Yaslı İkier

Gökçe Kırgız Durukan, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla fenomen haline gelmişti. 2006'da sahne almaya başlayan Merve Doğan, 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız Taner adını almıştı.

Fenomen Durukan, adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e dava açmıştı. Mahkeme adını değiştiren Gökçe Kırgız Taner’in ismi kullanması durdurarak gerçek Kırgız’a 145 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 1

Yıllarca isim davasıyla adından söz ettiren Gökçe Kırgız Taner şimdi de Üsküdar'daki lüks eviyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının 3+1 dubleks evini görenler hayran kaldı.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 2

Gökçe Kırgız Taner'in lüks bir site içerisinde yer alan dubleks dairesinin kapısı devasa bir salona açılıyor. Modern çizgilerin kendini hissettirdiği salonun girişinde 6 kişilik yemek masası yer alıyor.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 3

Lacivert ve krem renkli koltukların yer aldığı salon, özel tasarım televizyon ünitesi ve orta cam sehpa ile tamamlanmış.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 4

Şık avizeler, mumlar, göz alıcı tablolar, dekoratif aynalar ve onlarca ödül salonun diğer dikkat çeken detayları...

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 5

Evin merdiven bölümü çiftin fotoğrafları ve aynalarla dekore edilmiş. Dairenin üst katı ise yatak ve giyinme odasına ayrılmış.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 6

Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta da tıpkı salon ve giyinme odası gibi şıklık ön planda.

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 7

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 8

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 9

İsim davası yıllarca sürmüştü! Ünlü popçu Gökçe Kırgız Taner Üsküdar daki lüks sitede yaşıyor! 3+1 dubleks evinin kapılarını açtı 10

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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Kırgız
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