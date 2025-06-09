İşte Bülent Ersoy'un mal varlığı! Bülent Ersoy ve Ferdi Tayfur ortak çıktı! Marmaris'te adası varmış...

72 yaşındaki usta sanatçı Bülent Ersoy, mal varlığıyla ilgili açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy, muhabirlerle sohbet etti. Diva mal varlığıyla ilgili soruya verdiği yanıtla çok konuşuldu.

"NELERİM VAR UNUTTUM"

Merhum sanatçı dostu Ferdi Tayfur ile bir benzinliğe ortak olduğunu belirten Ersoy, "Marmaris’te adam var. Apartmanlar bir şeyler" dedi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Bülent Ersoy; esprili bir şekilde “Artık nelerim var, onları da unuttum zaten” diyerek konuşmasına devam etti.

Ferdi Tayfur'un da Marmaris'te bir adası olduğu biliniyor. Tayfur hayatını kaybettiğinde serveti gündeme gelmiş ve aile arasında miras kavgası başlamıştı.

BÜLENT EERSOY'UN MAL VARLIĞI

Bülent Ersoy'un mal varlığı geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Diva'nın mal varlığı şöyle:

-İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa.

-Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar.

-İstanbul Fenerbahçe'de sauna.

-Antalya Fethiye'de benzin istasyonu.

-30 metrelik lüks yat.