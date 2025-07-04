İzmir'deki yangın sürüyor! Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk'ün sörf okulu küle döndü! Son görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde ve Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. İzmir'deki yangından etkilenen isimlerden biri de Tarkan'ın eski aşkı olarak bildiğimiz Bilge Öztürk oldu.

Öztürk'ün sörf okulu adeta küle döndü. Sörf okulunun son görüntülerini yayınlayan ünlü isim 'Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler' ifadelerini kullandı.