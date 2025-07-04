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İzmir'deki yangın sürüyor! Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk'ün sörf okulu küle döndü! Son görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerindeki yangınlara müdahale yoğun şekilde devam ediyor. Söndürme çalışmaları gece boyu devam etmesine rağmen şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangının her bölgede hızla yayıldığı kaydediliyor. Gece saatlerinde Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk'ün sörf okulu da alevlere teslim oldu. Son görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'deki yangın sürüyor! Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk'ün sörf okulu küle döndü! Son görüntüler ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde ve Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı.

İzmir deki yangın sürüyor! Tarkan ın eski aşkı Bilge Öztürk ün sörf okulu küle döndü! Son görüntüler ortaya çıktı 1

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. İzmir'deki yangından etkilenen isimlerden biri de Tarkan'ın eski aşkı olarak bildiğimiz Bilge Öztürk oldu.

İzmir deki yangın sürüyor! Tarkan ın eski aşkı Bilge Öztürk ün sörf okulu küle döndü! Son görüntüler ortaya çıktı 2

Öztürk'ün sörf okulu adeta küle döndü. Sörf okulunun son görüntülerini yayınlayan ünlü isim 'Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler' ifadelerini kullandı.

İzmir deki yangın sürüyor! Tarkan ın eski aşkı Bilge Öztürk ün sörf okulu küle döndü! Son görüntüler ortaya çıktı 3

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Bilge Öztürk çeşme
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