İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşi Ajda ve kızı Zelal ile düğüne gitti! Sosyal medya onları konuştu! 'Şanslı adam'

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan şimdi de eşi Ajda ve kızı Zelal ile gündem oldu. 9 çocuk babası ünlü türkücü eşi ve kızını koluna takıp Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’in oğlunun düğününe katıldı.

Öznur Yaslı İkier

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan son dönemde ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Kızı Zelal ve 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile bir düğüne katılan İzzet Yıldızhan kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’in oğlunun düğününde boy gösteren İzzet Yıldızhan'ın eşi ve kızıyla olan karesine sosyal medyada; 'şanslı adam', 'eşi de kızı da çok güzel', 'kızı aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan daha önce 9 çocuğuyla poz verdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylamış ve 'Aile her şeydir' notunu düşmüştü.

