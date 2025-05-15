Jennifer Lopez provalarda yaralandı! Buz torbasını kaldırıp gösterdi

Türkiye'ye gelecek olan ve bilet fiyatları gündemden düşmeyen Jennifer Lopez hayranlarını korkuttu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yaklaşan American Music Awards (AMA) töreni için yaptığı sahne provalarında ciddi şekilde yaralandı. 55 yaşındaki yıldız, Instagram Stories üzerinden yaptığı paylaşımla yaşadığı kazayı hayranlarıyla paylaştı.

Lopez, önce gizemli bir şekilde sadece yüzüne buz torbası bastığı bir yakın plan fotoğraf yayınlayarak “Böyle bir şey oldu...” notunu düştü. Görüntüde burnunun ve göz çevresinin kızarık olduğu dikkat çekti.

Bir sonraki paylaşımda ise kazanın detaylarını açıklayan Jennifer, “Provalarısırasında” ifadesiyle yaralanmanın sahne çalışmalarında yaşandığını doğruladı.

Yaralanma o kadar ciddiydi ki, dikiş atılması gerekti. Neyse ki, ünlü yıldız şanslıydı çünkü olay sırasında orada bulunan ünlü estetik cerrah Dr. Jason Diamond hemen duruma müdahale etti.



Jennifer Lopez, Dr. Diamond ile birlikte çekilen fotoğrafına; "Beni iyileştirdiğiniz için teşekkür ederim Dr. Diamond" notunu düştü.