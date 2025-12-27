MAGAZİN

Kaan Urgancıoğlu oyunculuğa ara verip ticarete atıldı! Talep patladı: Kilosu 100 TL

Son olarak Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ilgaz Kaya' karakteriyle ekranda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu bir süredir doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Vaktinin tamamını minik oğlu Ardıç ile geçirmeye çalışan ünlü oyuncu Muğla Akyaka'ya yerleşip sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

Öznur Yaslı İkier

MYNET DETAY-Leyla ile Mecnun, Acayip Hikayeler, Filinta, Kara Sevda ve son olarak da Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dizisinin final yapmasıyla birlikte setlere kısa bir mola verdi.

Şimdilerde zamanının tümünü eşi ve minik oğlu Ardıç ile geçirmeye çalışan Urgancıoğlu, şehrin stresinden kaçıp Muğla Akyaka'ya yerleşti.

Bağ bahçe işlerine merak salan ünlü oyuncu meyve-sebze ticareti yapmaya da başladı. Oğlu Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap ve nar yetiştiriyor.

Bahçesinden fotoğraflar paylaşan Kaan Urgancıoğlu yeni yaşantısıyla beğeni topluyor.

KİLOSU 100 TL

Her tanesi şifa olan kış aylarının vazgeçilmez meyvesi nar pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Narın kilosu 2025 Kasım ayı itibarıyla 100 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Uzmanlar, narın özellikle yıl sonu sofralarında ve sağlıklı beslenme trendleri nedeniyle talebinin yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Yılbaşı sofralarında tercih edilen nar özellikle şu dönemde büyük ilgi görüyor.

Kaan Urgancıoğlu
