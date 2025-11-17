MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kalçası çok konuşulmuştu! Songül Karlı makyajsız halini paylaştı...

Sana Değer programıyla ekranlarda olan Songül Karlı son dönemde hem kalçası hem de estetikleriyle gündeme geliyordu. Karlı son olarak makyajsız halini paylaşınca ağızları açık bıraktı.

Kalçası çok konuşulmuştu! Songül Karlı makyajsız halini paylaştı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan Songül Karlı estetikli haliyle dikkat çekiyor. "Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım" diyen Songül Karlı geçirdiği değişimle gündeme geliyor.

Kalçası çok konuşulmuştu! Songül Karlı makyajsız halini paylaştı... 1

Son olarak kalçasının görünümüyle konuşulan ve kalça estetiği iddialarına; "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Bu taraftaki şişlik burada yok hastayım" açıklaması yapan Karlı makyajsız halini paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?" Son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?"

Songül Karlı'nın makyajsız halini görenler resmen şaştı kaldı.

Kalçası çok konuşulmuştu! Songül Karlı makyajsız halini paylaştı... 2

Songül Karlı, bir süre önce dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı.

Kalçası çok konuşulmuştu! Songül Karlı makyajsız halini paylaştı... 3

Görüntüsünü değiştirmek isteyen türkücü "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilaç yüzünden görme kaybı yaşıyor! "Yine de kullanacağım"O ilaç yüzünden görme kaybı yaşıyor! "Yine de kullanacağım"
Mine Koşan ve Çağla Şıkel arasında gerilim! Bir anda işinden olduMine Koşan ve Çağla Şıkel arasında gerilim! Bir anda işinden oldu

Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.