Kalçası çok konuşulmuştu! Songül Karlı makyajsız halini paylaştı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan Songül Karlı estetikli haliyle dikkat çekiyor. "Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım" diyen Songül Karlı geçirdiği değişimle gündeme geliyor.

Son olarak kalçasının görünümüyle konuşulan ve kalça estetiği iddialarına; "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Bu taraftaki şişlik burada yok hastayım" açıklaması yapan Karlı makyajsız halini paylaştı.

Songül Karlı'nın makyajsız halini görenler resmen şaştı kaldı.

Songül Karlı, bir süre önce dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı.

Görüntüsünü değiştirmek isteyen türkücü "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" demişti.