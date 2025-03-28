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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan korkuttu! Ameliyat masasına yattı

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Akif Atakul' karakteri ile adından söz ettiren Celil Nalçakan bu defa korkuttu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Oyuncu son sağlık durum hakkında bilgi verdi.

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan korkuttu! Ameliyat masasına yattı
Öznur Yaslı İkier

'Sıla', 'Arka Sokaklar', 'Poyraz Karayel', 'Kırmızı Oda', 'Kardeşlerim' gibi birçok yapımda rol alan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla herkesi korkuttu.

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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren operasyon geçirdiğini açıkladı. Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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'6 SAAT SÜREN BİR OPERASYON'

Celil Nalçakan paylaşımına; ''Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" notunu düştü.

Ünlü isme; 'Geçmiş olsun', 'Acil şifalar dilerim', 'Hemen iyileş' gibi mesajlar yağdı.

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Oyuncu Celil Nalçakan
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