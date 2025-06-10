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Kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı! Zeynep Tokuş'un son haline yorum yağdı! "Şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum"

'Deli Yürek' dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor. Bambaşka bir mesleği olan güzel isim "Şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum" dedi.

Kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı! Zeynep Tokuş'un son haline yorum yağdı! "Şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum"
Kubra Akalın

Miss Turkey 1998 birincisi olduktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek'deki Zeynep karakteriyle adından söz ettiren Zeynep Tokuş kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı.

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Tokuş mesleğini de değiştirdi. Oyunculuğa ara veren Zeynep Tokuş kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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Sosyal medyada da yoga temalı paylaşımlar yapan ve sınırları zorlayan Tokuş'un yıllara meydan okuyan güzelliği de büyük beğeni alıyor. Tokuş'a zaman zaman bu konuda yorumlar da geliyor.

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FİT HALİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYOR

Zeynep Tokuş son olarak kendisine gelen "O zamanları özlüyor musun? Ve şimdi filmlerde oynamak istemiyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

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Deli Yürek'in Zeynep'i takipçisine "Güzel zamanlardı. Ama şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum" dedi.

Mynet'in Sesi
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Deli Yürek dizisi Zeynep Tokuş deli yürek
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