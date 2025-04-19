Karsu anne oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında evlenme teklifini kabul ettiği Hollandalı nişanlısı Mike Schrama ile geçtiğimiz yıl, temmuz hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediğini duyuran Karsu anne oldu.

34 yaşındaki şarkıcı, 11 Nisan'da oğlunu kucağına aldı. Şarkıcı, oğlunun adının "Blues Dönmez Schrama" olduğunu açıkladı.

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan Karsu; "Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık" şeklinde duygularını dile getirdi.