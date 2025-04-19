MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Karsu anne oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Mike Schrama ile dünyevine giren ünlü şarkıcı Karsu anne oldu. Ünlü şarkıcı, oğlunun adını paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Karsu anne oldu! İşte oğluna verdiği isim...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında evlenme teklifini kabul ettiği Hollandalı nişanlısı Mike Schrama ile geçtiğimiz yıl, temmuz hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediğini duyuran Karsu anne oldu.

Karsu 1

34 yaşındaki şarkıcı, 11 Nisan'da oğlunu kucağına aldı. Şarkıcı, oğlunun adının "Blues Dönmez Schrama" olduğunu açıkladı.

Karsu 2

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan Karsu; "Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık" şeklinde duygularını dile getirdi.

Karsu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasıyla bu defa Paris'te! Pozlarına beğeni yağdı Kocasıyla bu defa Paris'te! Pozlarına beğeni yağdı
Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Anahtar Kelimeler:
Karsu karsu dönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Arsalar, evler, araçlar... El konuldu

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Arsalar, evler, araçlar... El konuldu

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor?

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.