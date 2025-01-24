Kartalkaya'daki facia hakkındaki sözleri tepki çekmişti! Seren Serengil Orhan Gencebay'a fena yüklendi! 'Kula kulluk edene...'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Kartalkaya’da yaşanan facia sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili ihmal iddiaları gündemde yer alırken Orhan Gencebay'ın konuya dair yaptığı açıklama tepki çekmesine neden oldu.

Gencebay 'Bu konu hakkında konuşmak bize düşmez çünkü olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Onu onlar daha iyi bilir. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir, gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir.' diye konuşmuş ve açıklamalarıyla sosyal medyada çok eleştiri almıştı.

'KULA KULLUK EDENE...'

Orhan Gencebay'ın gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarına bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Serengil "Orhan Baba bu halk seni filmlerindeki dik duruşun için sevdi... Yapma, bunu yıkma. Ne diyorsun şarkında; Kula kulluk edene yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.