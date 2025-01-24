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  4. Kartalkaya'daki facia hakkındaki sözleri tepki çekmişti! Seren Serengil Orhan Gencebay'a fena yüklendi! 'Kula kulluk edene...'

Kartalkaya'daki facia hakkındaki sözleri tepki çekmişti! Seren Serengil Orhan Gencebay'a fena yüklendi! 'Kula kulluk edene...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 15:30
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Tüm Türkiye günlerdir Bolu Kartalkaya’daki faciayı konuşuyor. 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler yaşanan bu faciaya bir bir tepki gösterirken Orhan Gencebay'ın 'olayların iç yüzünü bilmiyoruz' açıklaması tepki çekmişti. Seren Serengil Orhan Gencebay'ın bu açıklamasına kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti.

Kartalkaya'daki facia hakkındaki sözleri tepki çekmişti! Seren Serengil Orhan Gencebay'a fena yüklendi! 'Kula kulluk edene...'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Kartalkaya’da yaşanan facia sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

yangın

Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili ihmal iddiaları gündemde yer alırken Orhan Gencebay'ın konuya dair yaptığı açıklama tepki çekmesine neden oldu.

Gencebay 'Bu konu hakkında konuşmak bize düşmez çünkü olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Onu onlar daha iyi bilir. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir, gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir.' diye konuşmuş ve açıklamalarıyla sosyal medyada çok eleştiri almıştı.

ORHAN

'KULA KULLUK EDENE...'

Orhan Gencebay'ın gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarına bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Serengil "Orhan Baba bu halk seni filmlerindeki dik duruşun için sevdi... Yapma, bunu yıkma. Ne diyorsun şarkında; Kula kulluk edene yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

SEREN SERENGİL

Anahtar Kelimeler:
Bolu Orhan Gencebay Seren Serengil kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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