Kaya Çilingiroğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi! 25 yaş küçük aşkıyla el ele...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’dan 2005 yılında, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında çocukları olan Kaya Çilingiroğlu son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmiş ve bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu. O ismin Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaya Çilingiroğlu daha sonra yaptığı açıklamada; 'Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim.' ifadelerini kullandı.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaya Çilingiroğlu şimdi de ismini sır gibi sakladığı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla Bebek'te görüntülendi. MagazinBurada'nın haberine göre; Çilingiroğlu'nun keyfinin bir hayli yerinde olduğu görüldü.