MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kaya Çilingiroğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi! 25 yaş küçük aşkıyla el ele...

Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırmasıyla magazin gündemine yerleşen ve hafızalarda yer edinen Kaya Çilingiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemde. Daha önce iki kez nikâh masasına oturup boşanan Çilingiroğlu ismini sır gibi sakladığı 25 yaş küçük aşkıyla el ele görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi! 25 yaş küçük aşkıyla el ele...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’dan 2005 yılında, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında çocukları olan Kaya Çilingiroğlu son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Kaya Çilingiroğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi! 25 yaş küçük aşkıyla el ele... 1

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmiş ve bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu. O ismin Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaya Çilingiroğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi! 25 yaş küçük aşkıyla el ele... 2

Kaya Çilingiroğlu daha sonra yaptığı açıklamada; 'Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim.' ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi! 25 yaş küçük aşkıyla el ele... 3

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaya Çilingiroğlu şimdi de ismini sır gibi sakladığı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla Bebek'te görüntülendi. MagazinBurada'nın haberine göre; Çilingiroğlu'nun keyfinin bir hayli yerinde olduğu görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlendikten sonra ekranı bırakmıştı! İmaj tazelediEvlendikten sonra ekranı bırakmıştı! İmaj tazeledi
Terlikleri gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattıTerlikleri gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.