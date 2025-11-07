MAGAZİN

Kayahan'ın kızı Beste Açar Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! 'Yusuf Güney yakın arkadaşım' deyip ekledi... 'Atatürk, Mevlana ve babamla iletişime geçiyorum'

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Beste Açar enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.

Öznur Yaslı İkier

10 yıl önce hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken Beste Açar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.

Kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını dile getiren Açar, "Yusuf'a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim" dedi.

Ayrıca Beste Açar, babasının müzik serüveninin beyazperdeye taşınması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

