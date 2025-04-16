‘Kaynana-damat aşkı’ infial yaratmış RTÜK inceleme başlatmıştı! Esra Erol sessizliğini bozdu! 'Çok izlenmek için...'

Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişki ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında gündeme gelmişti.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Şahin ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıklayarak Esra Erol'dan yardım istemişti.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Programda Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu iddiaları da ortaya atılınca tepkiler büyüdü. Dünkü programda Güldane ile Cuma canlı yayında gözaltına alındı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu iğrenç olaya sosyal medyada tepkiler büyürken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programa dair inceleme başladıklarını duyurdu. Şahin; ''ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.'' ifadelerini kullandı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü sunucu Esra Erol'da sessizliğini bozdu ve ''Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz.'' dedi.