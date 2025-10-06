MAGAZİN

'Kaza mı kasıtlı mı?' sorusu Türkiye'nin gündemindeydi! Kritik rapor tamamlandı: Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı!

Türkiye'nin konuştuğu olayda şarkıcı Güllü, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan elim olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan ATK raporu ortaya çıktı. Rapora göre Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol olduğu ve olayın güçlü ihtimalle kaza olduğu ifade edildi.

Doğukan Akbayır

Türk arabesk müziğinin kült isimlerinden şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinin camından düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu ortaya çıktı. Buna göre Güllü'nün kanında yüksek etanol bulgusuna rastlandı. Ayrıca Güllü'nün kazara düştüğü de raporda güçlü ihtimalle belirtildi. İşte tüm detaylar!

Kaza mı kasıtlı mı? sorusu Türkiye nin gündemindeydi! Kritik rapor tamamlandı: Güllü nün ölümündeki sır perdesi aralandı! 1

KANDA YÜKSEK ETANOL ORANI

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.

Toksikoloji bulgularına göre, Güllü'nün kanında ayrıca düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise ağrı kesici saptandı. Güllü'nün iç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.

AVUKATTAN ‘KAZARA DÜŞME’ VURGUSU

Şarkıcı Güllü'nün avukatı, Adli Tıp Kurumu raporunun sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporda yer alan tüm bu bulguların, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Avukat, adli sürecin bu bulgular ışığında ilerleyeceğini kaydetti.

Kaynak: Ekol TV

