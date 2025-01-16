Kazancıyla gündemdeydi! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Adeta her adımı olay olan güzel oyuncu son dönemde Yalı Çapkını dizisinden bölüm başına aldığı ücretle konuşuluyordu.

Diziden bölüm başına 1 milyon TL kazandığı iddia edilen ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

'Korkularının ardına saklanan o küçük çocuk değilsin artık…' notu ile peş peşe karelerini yayınlanan Afra Saraçoğlu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'her haline bayılıyorum', 'güzelliğin halis mi?', 'oyunculuğunu da kendini de beğeniyorum' gibi yorumlar yapıldı.