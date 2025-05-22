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Kerimcan Durmaz şortuyla şehitliğe alınmadı! Güvenlik durdurup uyardı! O anlar viral oldu

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Öznur Yaslı İkier

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanıp tahliye edilen Kerimcan Durmaz şimdi de Azerbaycan’da kıyafeti uygun bulunmadığı için şehitliğe alınmadı. Kerimcan Durmaz'ın güvenlik ile arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 20 Şubat'ta tahliye edilen Kerimcan Durmaz şimdi de bambaşka bir görüntü ile gündem oldu.

Pembe mini şort takımıyla Azerbaycan gezisinde şehitliğe girmek isteyen Durmaz güvenliğin engeline takıldı. Güvenlik tarafından durdurulan ve "giremezsiniz" ikazı alan Durmaz; "Aa neden giremiyoruz, sizden icazet alalım, kimi arayalım?"
ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Kerimcan Durmaz'ın bu videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada; 'çok doğru bir karar', 'iyi yapmışlar', 'helal olsun görevliye' gibi yorumlar yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasadışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirlenmişti.

Ö dönemde yasadışı bahis soruşturması geçirenlerden biri de Kerimcan Durmaz oldu. Durmaz önce tutuklanıp sonra tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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