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  4. Kilo verdi, aradığı aşkı buldu... Ceyda Düvenci şimdi de imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı

Kilo verdi, aradığı aşkı buldu... Ceyda Düvenci şimdi de imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 15:10
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Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son dönemde verdiği kilolarla da adından söz ettiren Düvenci şimdi de imaj tazeledi. Sarı saçlarına veda eden güzel oyuncu bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

Kilo verdi, aradığı aşkı buldu... Ceyda Düvenci şimdi de imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti.

Boşanmanın arından kalbinin kapılarını kapatmayan Ceyda Düvenci kısa bir süre sonra aradığı aşkı buldu ve gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.

2 ceyda

Son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çeken Düvenci 1,5 ayda 6 kilo verdi. Sıkı bir diyet yapan ünlü oyuncu şimdi de imaj değişikliğine gitti.

3 CEYDA

Ceyda Düvenci sarı saçlarına veda etti ve saçlarının rengini koyulaştırdı. Ünlü ismin yeni görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı.

CEYDA DÜVENCİ

YORUM YAĞDI

Düvenci'ye sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'bayıldım', 'saçlar efsane', 'gerçekten güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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