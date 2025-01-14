Kilo verdi, aradığı aşkı buldu... Ceyda Düvenci şimdi de imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti.

Boşanmanın arından kalbinin kapılarını kapatmayan Ceyda Düvenci kısa bir süre sonra aradığı aşkı buldu ve gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çeken Düvenci 1,5 ayda 6 kilo verdi. Sıkı bir diyet yapan ünlü oyuncu şimdi de imaj değişikliğine gitti.

Ceyda Düvenci sarı saçlarına veda etti ve saçlarının rengini koyulaştırdı. Ünlü ismin yeni görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Düvenci'ye sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'bayıldım', 'saçlar efsane', 'gerçekten güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.