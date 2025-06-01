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Kim Kardashian estetiksiz halini paylaştı! Görenler "Doğal kalsaydın keşke" dedi

13 yaşındaki fotoğrafını paylaşan Kim Kardashian, takipçilerini şaşkına çevirdi. Kim Kardashian’ın nostaljik paylaşımı, yüzündeki değişimi gözler önüne serdi.

Kim Kardashian estetiksiz halini paylaştı! Görenler "Doğal kalsaydın keşke" dedi
Kubra Akalın

Kardashian-Jenner ailesinin estetik operasyonlara ve kozmetik müdahalelere olan ilgisi artık bir sır değil.

Her ne kadar şimdiye dek sadece birkaç küçük dokunuşu .örneğin Botoks ve meme büyütme operasyonlarını. itiraf etmiş olsalar da, hayranlar yıllardır ailenin fiziksel görünümlerindeki büyük değişimi dikkatle izliyor.

Son olarak Kris Jenner, cildinin gençleşmiş ve gergin görünmesiyle gündeme gelmiş, People dergisi de ünlü annenin bir estetik cerrah tarafından çeşitli işlemler yaptırdığını doğrulamıştı.

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Bu gelişmeden sadece birkaç gün sonra şimdi de gözler Kim Kardashian'a çevrildi.

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Şu an 44 yaşında olan Kim, Instagram hesabından 1993 yılına ait, yaklaşık 13 yaşındayken çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Birçok takipçi, Kim’in genç yaşlardaki doğal güzelliğine dikkat çekerken, bazıları ise yüz hatlarındaki değişimin altını çizdi.

Bazı sosyal medyada kullanıcıları “Vay be… Ne kadar çok işlem yaptırdığını fark etmemiştim", "Her halinle güzelsin ama gerçekten etkileyici bir değişim!”, "Keşke doğal kalsaydın" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
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