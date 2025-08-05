Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL kazanıp köyüne döndü! Günay Teyze'nin takipçi sayısı uçtu

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 3 Ağustos akşamı 74 yaşındaki Günay Teyze 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Yarışmadan çekilen Günay Teyze 500 bin TL kazandı.

Sosyal medyada ilgiyle bahsedilen yarışmacı Muğla'ya özgün ev yemekleri tarifi yaparak, yöresel lezzetleri takipçilerinden gelen talep üzerine Türkiye'nin dört bir köşesine kargo ile gönderiyor.

Yarışma sonrası takipçilerinden çok güzel yorumlar aldığını, 204 bine çıkan takipçi sayısının daha da artmasını isteyen Günay Teyze, yapılan yorumların kendisini çok mutlu ettiğini açıkladı.

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74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, "Yarışmaya giderken takipçi sayım 104 bindi. Oradan döndüm. Günde her gün bin takip alıyorum. Sağ olsun takipçilerim. Demek ki beni sevmişler ki konuşmamdan bir yararlı. Onun için şimdi 190 bine çıktı yarışımdan sonra. Daha da artmasını bekliyorum. Takipçilerim heyecanla izledik dediler. ‘Günay teyze sen bizi bunu yaşattın. Daha bundan gerisi yoktur. Çok mutlu ettin' dediler. Özveriyle yanaştın mı, o işi başaramıyorum diyecek bir yanın yok. Başarırsın. Yeter ki sen ona iki elinle sarıl, gençler hem okusunlar, hem yapsınlar.

Bak ben çocukken alıştım yemeklere, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Çünkü her yemek tarifini verebilirim. O kapasitesi var bende. Çok şükür Allah'ım aklımda beyin jimnastiği yapıyorum çocuğum ben bir de buna. Hani ne kadar çalışsam da o çalışma enerji, beyin jimnastiği, beynim çalışıyor. Oturup köşeyi ne yapayım" dedi.

KAZANDIĞI PARA İLE TORUNUNU EVLENDİRECEK

Yarışmadan 500 bin lira kazanan Günay Teyze, kazandığı para ile torununu evlendirmek istediğini söyledi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır