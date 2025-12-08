MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster'de olay yaratan 'Türkiye' sorusu! Seyirci jokerini kullandı ama... Sosyal medya o anları konuşuyor

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine dün akşam herkesi ekran başına kilitledi. Programdaki bazı anların yankıları ise sosyal medyada devam ediyor. O anlardan biri de 'Türkiye' sorusu oldu. Genç yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı ancak "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yine ilginç anlar yaşandı. Milyoner'de yarışan Nesrin Ulus isimli yarışmacının karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 10 bin TL değerindeki 4'ncü sorusunda yarışmacıya "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi.

İŞTE O SORU

Milyoner'de 4. soru olarak "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu soruldu.

Şıklar arasında;

a- Tac Mahal
b- Pisa Kulesi
c- Valens Su Kemeri
d- Golden Gate Köprüsü

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmasının ardından verilen yanıtta "C şıkkı Valens Su Kemeri" yüzde 100 oranında doğru cevap olarak ekranlara yansıdı.

'SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM'

Ulus, o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi.

VERDİĞİ CEVAPLA ŞAŞIRTTI

Yarışmacı seyircinin yanıtına emin olmadığını belirtmesinin ardından soruda "C şıkkı Valens Su Kemeri" cevabını verdi. 100 bin TL'lik ödül ile geceye veda eden yarışmacının bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

