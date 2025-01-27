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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının baraj sorusuna verdiği yanıt gündem oldu! Herkesi şaşırttı Oktay Kaynarca kahkaha attı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının baraj sorusuna verdiği yanıt gündem oldu! Herkesi şaşırttı Oktay Kaynarca kahkaha attı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.01.2025 17:14
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Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster? programında Mehmet Salih Özaraz isimli yarışmacının verdiği yanıt gündem oldu. Yarışmacı elleri boş evine döndü.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının baraj sorusuna verdiği yanıt gündem oldu! Herkesi şaşırttı Oktay Kaynarca kahkaha attı...

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster? programına Mehmet Salih Özaraz isimli yarışmacı damga vurdu. İlk baraj sorusunda elenen yarışmacının soruya verdiği cevap gündem oldu.

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HERKESİ ŞAŞIRTAN YANIT!

Oktay Kaynarca, yarışmacı Mehmet Salih Özaraz'a "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen "at"tır?" sorusunu sordu. "A Şıkkı Pençesini göstererek kükredi" cevabını veren yarışmacı herkesi şaşırttı.

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Yanlış yanıt veren yarışmacı "Mahvolduk, baştan alalım..." diyerek stüdyodakileri ve Oktay Kaynarca'yı güldürdü. Herhangi bir para ödülü de alamadı.

Yarışmacı Ferdi Tayfur'un sesini tanıyamadı! Oktay Kaynarca da şaşırdı! Yarışmacı Ferdi Tayfur'un sesini tanıyamadı! Oktay Kaynarca da şaşırdı!
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Kim Milyoner Olmak İster
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