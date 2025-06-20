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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sıla dalga konusu oldu! Oktay Kaynarca dayanamadı: Bu matematik değil artık

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine bir yarışmacı dile düştü. Sıla Sinem Korkmaz bir işlem sorusunu bilemeyince dalga konusu oldu. Yarışmacı, yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sıla dalga konusu oldu! Oktay Kaynarca dayanamadı: Bu matematik değil artık
Kubra Akalın

Kenan İmirzalıoğlu'nun bırakıp Oktay Kaynarca'nın sunmaya başladığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine bir yarışmacı gündem oldu. Programa damga vuran anlar yaşandı basit matematik sorusu bilinemedi.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda modellik yapan Sıla Sinem Korkmaz, 7.500 TL değerindeki soruda zorlandı. Joker haklarını da kullanan Korkmaz, doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Yarışmacının takıldığı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 5.000 TL kazanarak yarışmadan ayrılan Korkmaz’a yöneltilen soru şöyleydi:

“33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?”

OKTAY KAYNARCA DA ŞOKE OLDU

Doğru cevabın 14 olduğu soruya Sıla'nın 4 cevabını vermesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Oktay Kaynarca da "44'ten 30'u çıkarırsak kaç kalır" diyerek şoke oldu. Yarışmacı ise "Bana matematik sormayın söyleyemem" deyince Kaynarca "Bu matematik değil artık" diyerek şaşırdı.

Konu kısa sürede gündem olurken, Sıla hem eleştirildi hem dalga konusu oldu.

Yarışmacı ise gündem olunca dayanamadı ve açıklama yaparak “Tabii ki de soruları bilemediğimden değil, sahne fobim olduğundan cevaplayamadım. Lütfen acayip şeyler yazmayın" dedi.

Mynet'in Sesi
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Kim Milyoner Olmak İster
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