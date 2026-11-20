Hilltown Küçükyalı’da 27 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek “Bir Başkadır Yeni Yıl”, konserlerden alışverişe, gastronomiden buz pistine uzanan dopdolu programıyla İstanbul’un kış buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un alışıldık temposundan uzaklaşmak, sevdikleriyle keyifli zaman geçirmek ve yeni yılın enerjisini farklı bir atmosferde yaşamak isteyenleri buluşturacak HABITAT, bu kez kapılarını kışın en renkli buluşmalarına açıyor. Yeni yıla özel hediye dünyası, yeme-içme alanları, buz pisti ve konserlerle şekillenen “Bir Başkadır Yeni Yıl”, ziyaretçilerine yalnızca bir yeni yıl pazarı değil, günün farklı saatlerinde farklı deneyimler sunan bir şehir kaçamağı vadediyor.

KIŞIN RİTMİ “BİR BAŞKADIR YENİYIL” HILLTOWN HABITAT SAHNESİNDE!

“Bir Başkadır Yeni Yıl”ın müzik programı, farklı kuşaklardan ve müzikal dünyalardan isimleri ücretsiz olarak aynı sahnede buluşturuyor.

Son dönemde Daha 17 dizisinde seslendirdiği şarkıyla yeniden gündeme gelen, kendine özgü müzikal anlatımı ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Özer Atik, iki özel geceyle HABITAT sahnesinde olacak.

28 Kasım’da oyuncu Sarp Apak, 12 Aralık’ta ise Defne Samyeli, Özer Atik’in konuğu olarak müzik ve sohbetin iç içe geçtiği bu özel buluşmalara eşlik edecek.

Müzik programı, 5 Aralık’ta Türk alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Vega ile devam edecek. Yıllara yayılan şarkıları, hafızalara kazınan sözleri ve kendine özgü müzikal dünyasıyla Vega, dinleyicilerini yıllar sonra şarkılarına hep birlikte eşlik edecekleri özel bir gecede HİLLTOWN HABITAT sahnesinde buluşturacak.

19 Aralık’ta elektronik ve alternatif müziğin kendine özgü atmosferini sahneye taşıyan Soft Analog, HABITAT’ta dinleyicileriyle buluşacak. 26 Aralık’ta ise güçlü yorumu, kendine has müzikal çizgisi ve yıllara yayılan hit şarkılarıyla Göksel, yeni yılın son günlerine yaklaşırken HABITAT sahnesinde olacak.

BİR YENİ YIL PAZARINDAN DAHA FAZLASI!

“Bir Başkadır Yeni Yıl”, alışverişin ve konserlerin ötesinde, kış mevsiminin tüm güzelliklerini bir araya getiren renkli bir buluşma alanı sunuyor. Yeni yıl ruhunu yansıtan yeni yıla özel hediye dünyasında sevdikleri için özel hediyeler keşfetmek, farklı lezzetlerin bir araya geldiği yeme-içme alanlarında gastronominin keyfini çıkarmak, müzik dinletileri ve renkli kortejlerle günün ritmine eşlik etmek isteyenler HİLLTOWN HABITAT’ta buluşuyor.

Kışın keyfini buz pistinde çıkarmak, yeni yılın renkli atmosferini sevdikleriyle paylaşmak, günün ritmine müzik ve eğlenceyle eşlik etmek isteyenler HABITAT’ta buluşuyor. Gündüz ailelerin ve çocukların, akşam ise müzikseverlerin ve dostların bir araya geleceği “BİR BAŞKADIR YENİYIL”