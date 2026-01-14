Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşayan ve uzun süre yas tutan Özgü Namal, son dönemde başarılı projeleriyle magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte bir trafik kazası atlatan ve hayranlarını korkutan ünlü oyuncunu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Eşinin vefatından sonra hayatına kimseyi almayan ve zamanının çoğunu çocuklarına ayıran Özgü Namal'ın aşk orucunu bozduğu iddia edildi.

Gel Konuşalım programına çıkan Mehmet Üstündağ, Özgü Namal'ın aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Üstündağ;

''Uzun zamandır Özgü Namal'ın biriyle görüştüğünü biliyordum. Bu beyefendinin adını uzun uğraşlar sonunda buldum. Hatta bir arkadaşım görüntülü konuşurlarken görmüş.

Bu ismin yoga eğitmeni - biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez olduğunu öğrendim. Bana 6 ay olarak söylendi ama bir yılı yakındır birliktelermiş. İlişkilerini gözlerden uzak yaşıyorlar. Kimseye görünmemek adına.'' ifadelerini kullandı.