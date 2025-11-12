MAGAZİN

Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal'dan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Şimdilerde Kıskanmak dizisinde hayat verdiği 'Seniha Paşazade' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özgü Namal'dan korkutan bir haber geldi. Namal'ın sabah saatlerinde çocukları ile birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal'dan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Masumlar, Hanımın Çiftliği, Merhamet, Kızıl Goncalar ve Kıskanmak gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal'dan korkutan haber geldi.

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde çocukları ile birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Kıskanmak ın Seniha sı Özgü Namal dan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Namal, sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle 2 çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Ünlü oyuncunun şoförünün kullandığı araca Beykoz yolunda başka bir araç çarptı.

Özgü Namal, çocukları ve şoförü emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Özgü Namal’ın, çocukları Su ve Nefes ile şoförünün tetkikleri yapılıyor. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kullanılmaz hale geldi.

Özgü Namal
