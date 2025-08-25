MAGAZİN

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Bir dönemin fenomen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü ile hayatımıza giren ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu yaz sezonunun başlamasıyla birlikte soluğu Alaçatı'da aldı. Tatil fiyatları hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çeken Ayanoğlu plaj partisinde sahne aldı. Ayanoğlu'nun 1 saatte kazandığı para herkesi şaşırttı.

Öznur Yaslı İkier

Kısmetse Olur programının 'Aşkın Gücü' formatıyla ekranlarda yer alan ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Ayanoğlu yaz sezonunun başlamasıyla birlikte soluğu tatilde almış ve tatil fiyatları hakkında yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

Şarkıcılığa soyunan Ayanoğlu bu defa bir plaj partisinde sahne aldı. MegaMag'ın iddiasına göre şarkılarında yapay zekadan destek alan ünlü ismin bu sahnesi için 1 saatte 150 bin TL kazandığı iddia edildi.

