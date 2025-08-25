Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Kısmetse Olur programının 'Aşkın Gücü' formatıyla ekranlarda yer alan ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Ayanoğlu yaz sezonunun başlamasıyla birlikte soluğu tatilde almış ve tatil fiyatları hakkında yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

Şarkıcılığa soyunan Ayanoğlu bu defa bir plaj partisinde sahne aldı. MegaMag'ın iddiasına göre şarkılarında yapay zekadan destek alan ünlü ismin bu sahnesi için 1 saatte 150 bin TL kazandığı iddia edildi.