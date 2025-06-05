Kızıl Goncalar final yapar yapmaz teklif üstüne teklif aldı! Özgü Namal yeni dizisiyle anlaştı

Ay Yapım’ın yeni sezondaki şimdiden büyük merakla beklenen iddialı projelerinin başında “Kıskanmak” dizisi geliyor. Nadim Güç’ün yöneteceği dizinin başrol karakterinden “Seniha” için çok iddialı bir isimle prensipte anlaşmaya varıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızıl Goncalar” dizisinin final kararı açıklanır açıklanmaz teklif üstüne teklif alan Türkiye’nin en iyi oyuncularından Özgü Namal, ”Kıskanmak”ta karar kıldı.

SELAHATTİN PAŞALI BAŞROLDE

Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan “Kıskanmak” dizisinde Nüzhet rolüne Selahattin Paşalı hayat verecek.

Daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır. Romanın dizi versiyonunun yeni sezonda NOW’da yayınlanması gündemde…