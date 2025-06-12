Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu zor günleri geride bıraktı! 'Yüz felci geçirdim'

Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Annenin Günahı, Darmaduman ve son olarak Kızıl Goncalar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu 'Cüneyd' karakteri ile büyük beğeni topladı.

Dizideki her sahnesi büyük ses getiren Mert Yazıcıoğlu bu rolü ile ödül üstüne ödül aldı. Yazıcıoğlu, şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, seneler önce kaybettiği babasının son sözlerini ve 2021 yılında yaşadığı sağlık sorunlarını açıkladı.

'İŞİTME KAYBI YAŞADIM'

2021 yılının kendisi için zor geçtiğini dile getiren Mert Yazıcıoğlu, “Sol kulağımda yüzde 30 işitme kaybı yaşadım. Yüz felci geçirdim ve yüz felci iyileşirken bir Rottweiler köpek elimi kaptı" dedi.

"İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz yakın arkadaşım... Önceki gün yazıştık, bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."

Gözlerden uzak bir yaşam süren Mert Yazıcıoğlu, bu konuyla ilgili de "Ben asosyal değilim. Tercihen dışarı çıkmıyorum. Bu beni asosyal yapmıyor" dedi.