Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragman izle! 'Ya annenler gider, ya ben...'

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 127. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragmanına Çimen'in Emir'e 'Ya annenler bu evden gider, ya ben...' sözleri damga vurdu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada o anlara; 'Çimen, Doğa olmaya çalışıyor gibi', 'Salkım yüzünden bıraktım diziyi', 'Çimen abartıyor haklı diyemeyiz' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti 127. bölümünde; Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar. Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir.

Özellikle Sönmez’e anlatabilmek çok zordur.İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi’nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar’ın hayatına renk katar.

Kıvılcım’ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil’e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak’ı hamile sanmıştır. Bunu aile ortamında dile getirse de Başak konuyu netleştirerek kapar.

Emir’in işlerinde sıkıntı vardır ancak bunu Çimen’den saklamaya çalışır. Nursema’nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer, sevenleri kavuşturmak acaba mümkün olabilecek midir?