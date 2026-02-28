MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragman izle! 'Ya annenler gider, ya ben...'

Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 127. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecan dolu sahneleriyle büyük ilgi gören dizinin bölüm sonunda hemen 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmana, Çimen'in Emir'e 'Ya annenler gider, ya ben...' sözleri damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragman izle! 'Ya annenler gider, ya ben...'
Öznur Yaslı İkier

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 127. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragmanına Çimen'in Emir'e 'Ya annenler bu evden gider, ya ben...' sözleri damga vurdu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada o anlara; 'Çimen, Doğa olmaya çalışıyor gibi', 'Salkım yüzünden bıraktım diziyi', 'Çimen abartıyor haklı diyemeyiz' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragman izle! Ya annenler gider, ya ben... 1

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti 127. bölümünde; Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar. Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir.

Özellikle Sönmez’e anlatabilmek çok zordur.İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi’nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar’ın hayatına renk katar.

Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 1. fragman izle! Ya annenler gider, ya ben... 2

Kıvılcım’ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil’e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak’ı hamile sanmıştır. Bunu aile ortamında dile getirse de Başak konuyu netleştirerek kapar.

Emir’in işlerinde sıkıntı vardır ancak bunu Çimen’den saklamaya çalışır. Nursema’nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer, sevenleri kavuşturmak acaba mümkün olabilecek midir?

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müstehcen sahneleri tepki çekti yayından kaldırıldı! Sessizliğini bozduMüstehcen sahneleri tepki çekti yayından kaldırıldı! Sessizliğini bozdu
Yeni bölüm öncesi dikkat çeken değişim!Yeni bölüm öncesi dikkat çeken değişim!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.