Kızılcık Şerbeti'nde vedalar sonrası kriz çıktı! Doğukan Güngör'den Sıla Türoğlu göndermesi

Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıklar yaşanırken setteki gerilim de ortaya çıktı. Diziden ayrılanların birbirini hemen takipten çıkmaları dikkat çekti. Doğukan Güngör ise sessiz kalmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde vedalar sonrası kriz çıktı! Doğukan Güngör'den Sıla Türoğlu göndermesi

Kızılcık Şerbeti yeni bir döneme girerken diziden kritik rollerdeki oyuncular ayrıldı. Ayrılan isimlerin ilk hamlesi ise sette kriz yaşandığını ortaya çıkardı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek'i ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Peş peşe fotoğraflar paylaşan Sıla Türkoğlu, karelerde diziden daha önce ayrılan isimlere yer verdi. Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek ile olan herhangi bir karesini paylaşmadı.

Doğukan Göngör ise bu duruma bir hayli içerledi. Güngör sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı:

Kızılcık Şerbeti nde vedalar sonrası kriz çıktı! Doğukan Güngör den Sıla Türoğlu göndermesi 1

"Hayat şaşırmamayı,herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti."

Kızılcık Şerbeti nde vedalar sonrası kriz çıktı! Doğukan Güngör den Sıla Türoğlu göndermesi 2

Öte yandan Feyza Civelek Emrah Altıntoprak hakkında "Ben işin gerçeğini söylesem daha doğru olur. İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim. O yüzden bu konuyu uzatmama gerektiğinin kanısındayım. Daha fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum." demişti.

