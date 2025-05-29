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Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni diziyle anlaştı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiğimiz Sibel Taşçıoğlu'nun diziye erken veda etmesi herkesi şaşırtmıştı. Diziden apar topar çıkartılan Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni diziyle anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan bir ayrılık günlerce konuşuldu.

Dizide "Pembe" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun erken vedası herkesi şaşırttı. Sibel Taşçıoğlu’na Kızılcık Şerbeti’den ayrıldığı duyulur duyulmaz iş teklifi yağdı.

SİBEL KAPAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rol aldığı dizilere muhteşem performanslarıyla büyük değer katan başarılı oyuncu kararını verdi ve OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği yeni iddialı dizi “Çarpıntı” dizisiyle el sıkıştı.

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Burcu Alptekin’in yöneteceği dizinin detayları ve Sibel Taşçıoğlu’nun rolünün detayları da merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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