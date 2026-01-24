Kızılcık Şerbeti'ne gelişi iptal olmuştu! Yiğit Kirazcı'nın yeni adresi belli oldu

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın projeye geri geleceği konuşuluyordu.
Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne geri gelişine kesin gözüyle bakılırken ünlü oyuncu ve yapım şirketi bu kararlarından geri adım atmıştı.
Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü iptal edilirken ünlü ismin yeni projesi ortaya çıktı. Kirazcı, NOW'ın iddialı dizisi Sahtekarlar'ın kadrosuna dahil oldu.
Hüma’nın hapisteki oğlu İbrahim’e hayat verecek Kirazcı’nın hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merakla bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum