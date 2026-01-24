MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'ne gelişi iptal olmuştu! Yiğit Kirazcı'nın yeni adresi belli oldu

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geri gelmesi beklenen ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı'nın gelişi iptal edilmişti. Dizide Rüzgar'a hayat veren Yiğit Kirazcı'nın geri dönüşü iptal olurken ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın projeye geri geleceği konuşuluyordu.

Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne geri gelişine kesin gözüyle bakılırken ünlü oyuncu ve yapım şirketi bu kararlarından geri adım atmıştı.

Kızılcık Şerbeti ne gelişi iptal olmuştu! Yiğit Kirazcı nın yeni adresi belli oldu 1

Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü iptal edilirken ünlü ismin yeni projesi ortaya çıktı. Kirazcı, NOW'ın iddialı dizisi Sahtekarlar'ın kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti ne gelişi iptal olmuştu! Yiğit Kirazcı nın yeni adresi belli oldu 2

Hüma’nın hapisteki oğlu İbrahim’e hayat verecek Kirazcı’nın hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merakla bekleniyor.

