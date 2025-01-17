Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim! Dengeler yine değişecek

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her sahnesiyle çok konuşulacak olan diziye sürpriz bir isim dahil edilecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film imzalı fenomen dizinin kadrosuna Ece İrtem “Işıl” rolüyle katıldı. Güzel oyuncu bu dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Işıl, Kıvılcım’ın arkadaşı olarak dizide boy gösterecek ve Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) yeni oteline iş başvurusunda bulunarak yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizide yine tüm dengeler değişecek.

ECE İRTEM KİMDİR?

1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.