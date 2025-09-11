Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman CİMER'e şikayet edilmişti! Yetkililerle görüştü

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle adından söz ettiren ve olaylı bir şekilde diziden ayrılan Müjde Uzman geçtiğimiz haftalarda CİMER şikayeti ile gündeme gelmişti.

Müjde Uzman, bahçesinde sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle komşuları tarafından CİMER'e şikayet edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, konunun tatlıya bağlandığını açıkladı.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

CİMER'e yapılan şikâyetin ardından yetkililerle görüştüğünü söyleyen Müjde Uzman; "Durumu konuştuk, herhangi bir sorun olmadığını gösterdik ve kapandı. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Bu hem vicdani hem de yasal görevimiz" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Müjde Uzman, bu sezon ekranda olmayacağını söyleyerek "Minik bir mola verdim, şu an için yeni bir dizi projem yok" dedi.