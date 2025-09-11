Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda tam 18 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Show Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Sunuculuğunu üstlendiği “Empati” adlı programının yeni sezonu için fotoğraf çekimine katılan Ahmet Mümtaz Taylan son haliyle herkesi şaşırttı.

FİT HALİ GÜNDEMDE

Geçtiğimiz Mayıs ayında diyet yapmaya başlayan ünlü oyuncu, 4 ayda toplam 18 kilo verdi. Ahmet Mümtaz Taylan fit haliyle beğeni topladı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın son haline; 'çok iyi olmuş', 'gençleşmiş resmen', 'güzel zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.

Yaz tatilini evinde dinlenerek geçiren usta sanatçı, "Hayatımın tatilini yaptım, 1 aydır evdeyim. Müthiş dinlendim, evde zaman geçirebileyim, kendime vakit ayırayım istiyordum. Kızımla meşgul olmak istiyordum. Hepsi oldu, çok güzel oldu" demişti.