Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu davet tarzıyla olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu hem tarzı, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmüyor.

Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan güzel oyuncu özel hayatına dair pozlarını da paylaşıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim bu defa bir markanın 'yaza merhaba' partisinden paylaşım yaptı. Mavi derin yırtmaçlı elbisesiyle eğlenceye katılan ünlü isim bu haliyle beğeni topladı.

Saçlarını açık bırakan ve hafif bir makyaj yapmayı tercih eden Sıla Türkoğlu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'yine çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.