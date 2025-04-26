Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'aile' tanımına isyan etti! 'Çocuk yapıp yapmamayı değil de...'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk'te katıldığı bir canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunmuştu.

Canlı yayında 'Aile Yılı' vurgusu yapan Memişoğlu, "Bir toplumun temelini aile oluşturuyor. Aileyi de anne, baba ve çocuklar oluşturuyor. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşlerken ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu da bu açıklamaya kayıtsız kalamadı.

İSYAN ETTİ

Türkoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda; 'Çocuklar doğsa çetelerin eline, biraz büyüse psikopatın birine, dışarıdan yese hijyensiz tüketime, yoksulluğa, hukuksuzluklara, trafik magandalarına denk gelecekleri bir ülkede ''çocuk'' yapıp yapmayı değil de, ''güvenli şehir'' ve hukuka güveni nasıl sağlarımı düşünün.' ifadelerini kullandı.