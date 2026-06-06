Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı! Akıllara Doğukan Güngör geldi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında uzun süredir beklenen sonuçlar geldi. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin test sonuçları açıklanırken, Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte dizi kadrosundan aniden çıkarılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Civelek'in test sonucunun ardından sosyal medyada aynı yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı gündeme getirildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Kızılcık Şerbeti oyuncusu ve ayrıca dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in dizideki akıbeti hakkında henüz yapım şirketi ve Show TV'den bir açıklama gelmedi.