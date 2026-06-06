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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı! Akıllara Doğukan Güngör geldi

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Civelek'in uyuşturucu test sonucunun çıkmasının ardından akıllara eski rol arkadaşı Doğukan Güngör geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı! Akıllara Doğukan Güngör geldi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında uzun süredir beklenen sonuçlar geldi. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin test sonuçları açıklanırken, Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek in uyuşturucu testi pozitif çıktı! Akıllara Doğukan Güngör geldi 1

Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte dizi kadrosundan aniden çıkarılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek in uyuşturucu testi pozitif çıktı! Akıllara Doğukan Güngör geldi 2

Civelek'in test sonucunun ardından sosyal medyada aynı yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı gündeme getirildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Kızılcık Şerbeti oyuncusu ve ayrıca dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in dizideki akıbeti hakkında henüz yapım şirketi ve Show TV'den bir açıklama gelmedi.

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Feyza Civelek Kızılcık doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
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