Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi! Sevenlerini korkuttu

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu bu haliyle herkesi korkuttu.

Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan oyuncu, kolunu kırdığını takipçileriyle paylaştı. Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik"

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Feyza Civelek son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat vermektedir.

Annesi bir 2014-2016 yılları arasında Kanal D ekranında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizinin senaristi Melis Civelektir. İlk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı adlı dizide yaşayan Feyza Civelek, Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldıktan sonra Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu. Güllerin Savaşı adlı dizide rol almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilo ile adından söz ettirmiştir. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun feyzacivelek kullanıcı adı ile Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.