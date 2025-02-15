MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi! Sevenlerini korkuttu

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi! Sevenlerini korkuttu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 07:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin cuma akşamlarına damga vuran ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiğimiz Feyza Civelek kaza geçirdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi korkuttu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi! Sevenlerini korkuttu

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu bu haliyle herkesi korkuttu.

Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan oyuncu, kolunu kırdığını takipçileriyle paylaştı. Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik"

111 FEYZA

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Feyza Civelek son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat vermektedir.

NİLAY 1

Annesi bir 2014-2016 yılları arasında Kanal D ekranında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizinin senaristi Melis Civelektir. İlk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı adlı dizide yaşayan Feyza Civelek, Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldıktan sonra Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu. Güllerin Savaşı adlı dizide rol almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilo ile adından söz ettirmiştir. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun feyzacivelek kullanıcı adı ile Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vize başvurusu reddedilince gözyaşlarıyla isyan etti

Vize başvurusu reddedilince gözyaşlarıyla isyan etti

Uzun zamandır hastanedeydi! Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Uzun zamandır hastanedeydi! Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı!

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı!

Bir tepki de Brezilya'dan: ABD'ye karşılık vereceğiz

Bir tepki de Brezilya'dan: ABD'ye karşılık vereceğiz

Merkez Bankası'ndan KKM kararı

Merkez Bankası'ndan KKM kararı

‘Görüntü vermek istiyor’ iddiası! Öcalan’ın çağrısı ile ilgili iki ihtimal var…

‘Görüntü vermek istiyor’ iddiası! Öcalan’ın çağrısı ile ilgili iki ihtimal var…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.