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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk oldu! Yaşadıklarını yutkunarak anlattı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 12:11
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Şimdilerde Show Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç dizideki rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarındaki programına konuk oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Karakoç ailesiyle ilgili duygusal geçmişini ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu hikayesiyle adeta yürek burktu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk oldu! Yaşadıklarını yutkunarak anlattı!

Cuma akşamlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nursema' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarındaki programına konuk oldu.

Ailesine ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Ceren Karakoç hikayesiyle adeta yürek burktu.

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Ceren Karakoç, “Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara’ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var” dedi.

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Babasından da bahseden Karakoç, “Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım” ifadelerini kullandı.

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“O DÖNEMİM ZOR GEÇTİ”

Çocukluğundan bahseden ünlü oyuncu, “Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum” şeklinde konuştu.

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EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞINI DA ANLATTI

Kendisi gibi oyuncu eşiyle nasıl tanıştığını anlatan Ceren Karakoç, “Ankara’da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk” dedi.

Ünlü isim sözlerine “Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz” diye devam etti.

DESTEK YAĞDI

Ceren Karakoç'un konuk olduğu programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'seni çok seviyoruz',' çok kibar biri', 'çok güzel ve kabiliyetlisin', 'hak ettiğin yerdesin' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ceren Karakoç
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