Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı! Sır gibi saklıyordu

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin 18 yıldır evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

2007 yılında eşi Ayşegül Kılıç ile evlenen başarılı oyuncunun iki oğlu var.

Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medyadaki karelerine; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım', '41 kere maşallah' gibi yorumlar yapılıyor.