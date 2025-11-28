MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı! Sır gibi saklıyordu

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Barış Kılıç başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun 18 yıllık eşini görenler çok şaşırdı.

Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin 18 yıldır evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

2007 yılında eşi Ayşegül Kılıç ile evlenen başarılı oyuncunun iki oğlu var.

Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medyadaki karelerine; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım', '41 kere maşallah' gibi yorumlar yapılıyor.

